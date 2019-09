Biden surpreende e enfrenta adversários democratas à Presidência

Bernie Sanders (esq) e Joe Biden (dir) em confronto no debate (DR)

O antigo vice-presidente americano e pré-candidato à Casa Branca, Joe Biden, surpreendeu os seus adversários do partido no debate na quinta-feira, 12, com uma postura agressiva e longe da que revelou nos dois anteriores debates.

Segundo avança a VOA, foram debatidos temas como o sistema de saúde e imigração e as divisões ideológicas dentro do partido ficaram marcadas entre as alas mais moderadas e mais radicais.

Biden dominou uma parte significativa das discussões, aos responder fortemente aos senadores liberais que são seus maiores rivais, Bernie Sanders e Elizabeth Warren, o criticaram.

Ele chamou Sanders de socialista, uma classificação que pode lembrar aos eleitores da afiliação do senador ao socialismo democrático e atacou a proposta de Elizabeth Warren para aumentar os impostos em fortunas.

Vice-presidente de Barack Obama, Biden defendeu o seu antigo chefe, que foi criticado por alguns pré-candidatos por deportar imigrantes e não fazer uma reforma maior do sistema de saúde.

Todos contra Trump

Os candidatos debateram num momento em que as pesquisas mostram que a maioria dos americanos acredita que o país caminha na direcção errada no primeiro mandato do Presidente Donald Trump, a quem todos atacaram.

O senador de Nova Jersey Cory Booker chamou Trump de racista, enquanto o ex-deputado pelo Texas Beto O’Rourke o denominou de supremacista branco.

Kamala Harris, por seu lado, senadora da Califórnia, disse que as mensagens de Trump nas redes sociais deram “a munição” para ataques em massa recentes.

A economia não foi muito mencionada, apesar de vários pré-candidatos terem criticado Trump por suas medidas de comércio exterior e pela sua guerra tarifária com a China.