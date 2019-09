O Governo e a Santa Sé assinaram, esta sexta-feira, no Vaticano, o Acordo-Quadro que contempla o reconhecimento da personalidade jurídica da Igreja Católica em Angola, a titularidade de todos os seus imóveis, incluindo escolas e centros de saúde, e a expansão do sinal da Rádio Ecclesia por todo o território nacional. (DR)

Angola e Vaticano assinam acordo que reconhece personalidade jurídica da Igreja Católica no País e prevê expansão do sinal da Rádio Ecclesia

O Governo e a Santa Sé assinaram, esta sexta-feira, no Vaticano, o Acordo-Quadro que contempla o reconhecimento da personalidade jurídica da Igreja Católica em Angola, a titularidade de todos os seus imóveis, incluindo escolas e centros de saúde, e a expansão do sinal da Rádio Ecclésia por todo o território nacional.

De acordo com um comunicado de imprensa do Ministério das Relações Exteriores, citado pelo NJOnline, o ministro Manuel Augusto representou o Estado angolano na cerimónia de validação dos documentos, negociados entre as partes, desde Março de 2018, altura em que o Presidente da República, João Lourenço, criou uma comissão para o efeito.

Com este acordo, o Governo assume também o compromisso de trabalhar para a modernização do Santuário da Muxima, com a construção da Basílica de Nossa Senhora da Muxima, que vai ficar em frente à antiga capela, edificada em 1645 e dedicada à Nossa Senhora da Conceição.