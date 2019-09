PRESIDENTE DO GRUPO PARLAMENTAR DA UNITA, ADALBERTO COSTA JÚNIOR (ARQUIVO) (FOTO: CLEMENTE DOS SANTOS)

UNITA reitera empenho para melhoria do ensino no país

UNITA reitera empenho para melhoria do ensino no país

O grupo parlamentar da UNITA reiterou hoje, quinta-feira, na cidade do Lubango (Huíla), o desejo e compromisso daquela força política em trabalhar em prol do desenvolvimento do ensino superior em Angola.

A ideia, escreve Angop, é contribuir na melhoria da qualidade de ensino no país, declarou à imprensa, o presidente do grupo parlamentar daquele partido, Adalberto Costa Júnior, no final de uma visita ao Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED), na Huíla.

Adalberto Costa Júnior realçou que o projecto da “Carta Escolar”, lançado pelo ISCED-Huíla, constitui um instrumento para aferir o desempenho e a qualidade de ensino.

“Temos o objectivo de servir melhor o mandato e nada melhor do que fazer visitas para constatar a realidade das populações e suas expectativas” sublinhou.

Por sua vez, o director do ISCED- Huíla, José Luís Alexandre, destacou a importância da visita dos deputados à instituição, onde inteiraram-se do seu funcionamento.

O grupo parlamentar da UNITA realiza as suas VIII jornadas parlamentares nas províncias da Huíla e do Cunene de 09 a 14 deste mês, sob o lema “Por uma cidadania participativa e governação transparente para desenvolver as comunidades”.

Durante as jornadas, os deputados abordaram temas como “O poder local como factor de inclusão social e desenvolvimento das comunidades”, “Pequenas iniciativas locais para mitigar os efeitos da seca e fome no sul de Angola”, “O desenvolvimento económico no sul de Angola” e “Transparência e combate à corrupção”.