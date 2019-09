Trump diz que consultor de segurança nacional o conteve na Venezuela

Na quinta-feira, o presidente Donald Trump alertou que a saída de seu consultor de segurança nacional falcão não trará um abrandamento da posição dos EUA na Venezuela.

De acordo com a France24, Bolton, um proeminente linha-dura na tentativa de Washington de pressionar o presidente venezuelano Nicolas Maduro do poder, foi demitido terça-feira.

Isso provocou especulações em alguns meios de comunicação de que Trump poderia buscar uma linha mais conciliatória.

No entanto, o presidente indicou no Twitter que suas políticas poderiam endurecer.

“De fato, minhas opiniões sobre a Venezuela, e especialmente sobre Cuba, eram muito mais fortes do que as de John Bolton. Ele estava me segurando!” ele disse.

Os Estados Unidos já impõem sanções às autoridades venezuelanas e à sua indústria de petróleo.

Washington também reconheceu o líder da oposição Juan Guaidó como presidente legítimo, mas com pouco sucesso em mudar o controlo de Maduro pelo poder.

Milhões de venezuelanos deixaram o país como resultado de distúrbios políticos e colapso económico, com alimentos e suprimentos medicinais quase sempre escassos.

Mais de 50 países reconhecem Guaidó. No entanto, Maduro ainda conta com o apoio da Rússia, China e Cuba.