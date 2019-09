PR trabalha em Cazombo

O Presidente da República, João Lourenço, chegou a meio da manhã desta quinta-feira a Cazombo, sede municipal do Alto Zambeze, onde inicia a visita de trabalho de dois dias à província do Moxico (Leste de Angola).

João Lourenço vai reunir-se com o governador provincial do Moxico, Gonçalves Muandumba, visitará uma escola do II Ciclo, o Hospital e a Maternidade Municipais do Alto Zambeze.

Estão igualmente previstos encontros com representantes das autoridades tradicionais, com destaque para a rainha Nhakatolo e o rei dos Bundas, Mbando Muwe Mbando Lifuti, segundo o programa a que a ANGOP teve acesso.

Na sexta-feira, o estadista angolano visita Camanongue, onde vai inaugurar o Hospital Municipal.

No mesmo dia, João Lourenço vai presidir, no Luena, a abertura do Fórum da Agricultura, para o qual estão convidados empresários nacionais e estrangeiros, com destaque para os dos países vizinhos, bem como o corpo diplomático acreditado em Angola.

Ainda na sede provincial do Moxico, o Titular do Poder Executivo vai inaugurar uma escola primária e a central térmica Luena III, e testemunhar a inauguração do Centro de Hemodiálise.

Está também prevista a realização de uma reunião do Conselho de Concertação Social, a ser dirigida pelo Presidente angolano.

Esta é a segunda visita de um Chefe de Estado angolano a Cazombo, depois de Agostinho Neto ter-se deslocado àquela localidade, a 5 de Agosto de 1978.