Polícia destaca seis mil efectivos para FestiSumbe 2019

Angop

Seis mil efectivos da Polícia Nacional estão disponíveis para manter a ordem e segurança pública durante o Festival Internacional de Música do Sumbe “FestiSumbe”, edição 2019, a realiza-se nos dias 15 e 16, na cidade do Sumbe, província do Cuanza Sul.

Estão disponíveis três mil e 500 polícias locais e dois mil 500 que sairão das províncias de Benguela, Luanda e Huambo.

Em declarações à imprensa, o segundo comandante provincial do Cuanza Sul para ordem pública, sub-comissário Eduardo Diogo, após o acto de demonstração de forças e meios, apelou a todos cidadãos para colaborarem com a polícia, de forma a se comemorar as festas num clima de paz e harmonia.

Constam do programa das festividades da província, que decorrem de 13 a 17 do corrente mês, uma feira de produtos de produção local, encontro de quadros naturais e residentes do Cuanza Sul, culto religioso, entre outras.

O FestiSumbe começará com música electrónica com a participação de DJs de diversas províncias do país e visitas a locais turísticos.

Num total de 30 músicos, o destaque recai para a dupla YoBass, Bessa Teixeira, Justino Handanga, C4 Pedro, Pérola, Calabeto, Nagrelha, Yannick Afromam, Big Nelo, Ary, Puto Português, Kyaku Kyadaff.

Cage One, Cláudio Fenix, Yuri da Cunha, Lil Saint, Força Suprema, Biura, Gabeladas, os Tuneza, Bambila e os músicos locais, Tio Cardoso, Mister Dembo, Sheila Lacraia, Nolasco do Rosário, constam também da lista.

O FestiSumbe irá contar, igualmente, com os Djs Callas, Nilson, Pree Boy, Omix, Malvado Jr, União, Latier, Naf Naf, Fire Tati, Afrozonei, Márcio Matos, Lutonda e Two String.