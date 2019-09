IGT regista mais de 700 acidentes de trabalho

Setecentos e 64 acidentes de trabalho foram registados em empresas públicas e privadas do país no período de Janeiro a Junho de 2019 (DR)

Setecentos e 64 acidentes de trabalho foram registados em empresas públicas e privadas do país no período de Janeiro a Junho de 2019, anunciou, nesta quarta-feira, em Luanda, pela Inspecção Geral do Trabalho (IGT).

Comparativamente ao mesmo período de 2018, escreve Angop, houve uma diminuição de dois casos.

Quanto aos acidentes graves, Nzinga do Céu informou, sem ter apontado dados comparativos, terem 20 casos relativamente a igual período do ano passado, devido a uma aposta de algumas empresas na prevenção de acidentes de trabalho.

As principais ocorrências registaram-se no sector da prestação de serviço, sem revelar números, factor que leva a IGT a procurar perceber a motivação e como ajudar as entidades empregadoras a não exercer apenas o papel punitivo.

A inspectora-geral, Nzinga do Céu, que falava à imprensa à margem do encontro sobre saúde e bem-estar no trabalho, considerou elevado o número de casos, afirmando estar a ser feito um trabalho, com palestras, seminários e divulgação de normas sobre segurança e bem-estar no trabalho para a redução.

Por sua vez, a directora-geral do Centro de Segurança e Saúde no Trabalho (CSST), Isabel Cardoso, afirmou que as empresas devem encarar a saúde e bem-estar do trabalhador como um investimento e não como custo, para que este seja mais produtivo, motivado com o trabalho.

Neste semestre foram registados, pelo Centro de Segurança e Saúde no Trabalho, 65casos de doenças profissionais, dos quais dois são doenças mentais causadas no trabalho.