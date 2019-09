Eriksen está feliz em permanecer com os Spurs, insiste Pochettino

Mauricio Pochettino insiste que Christian Eriksen está feliz em ficar com o Tottenham depois que o meia dinamarquês não conseguiu se mexer durante a janela de transferências.

De acordo com a AFP, citada pela France24, Eriksen admitiu na última temporada que estava interessado num novo desafio, provocando rumores de uma possível mudança para o Real Madrid, Barcelona ou Manchester United.

O técnico do Tottenham, Pochettino, admitiu várias vezes que não sabia onde estava o futuro de Eriksen e o argentino optou por deixar o seu craque fora da equipa duas vezes nas primeiras semanas da temporada.

Mas quando a janela de transferências europeias fechou recentemente, Eriksen permaneceu no Tottenham, apesar de estar a entrar no último ano do seu contrato com o clube da Premier League.

Questionado na quinta-feira como estava o humor de Eriksen, Pochettino disse a repórteres: “Ele está feliz. Ele sempre foi feliz. Ele nunca disse que não estava feliz aqui.”

“Todos, é claro, têm objectivos, metas, desafios. Eu disse a você antes do jogo do Arsenal que ele estava em sã consciência e foi por isso que o joguei.”

“Ele sempre foi um jogador importante para nós. Na sexta temporada, sempre o apreciamos muito”.

“Suas qualidades estão presentes e são importantes para o time. Ele está feliz e se acreditamos que ele merece jogar, ele vai jogar.”

“Não é porque ele tem menos de um ano em seu contrato que vamos tomar uma decisão diferente. Todas as decisões são baseadas no desempenho”.

Pochettino havia sugerido a incerteza sobre Eriksen e outros jogadores do Tottenham, incluindo Danny Rose e Jan Vertonghen, era parte do motivo do lento início de temporada de sua equipe.

– Começar de novo –

Ansioso por começar tudo de novo, Pochettino passou quase uma hora com sua equipe no campo de treinamento do Tottenham na quinta-feira discutindo os objectivos para os próximos meses e a necessidade de voltar a ganhar jogos de forma consistente.

“A conversa hoje hoje é a equipe que teremos até Janeiro, quando os rumores aparecerão novamente”, afirmou.

“Foi muito bom conversar hoje por quase uma hora e focar novamente em nosso objectivo.

“Para ficar claro em nossas mentes, pensar que o mais importante é o colectivo e começar a expor situações individuais, todos juntos novamente e tentar criar uma dinâmica, ser forte e começar a ganhar jogos. Essa é a coisa mais importante para nós agora. . ”

Enquanto Pochettino poderá convocar Eriksen, ele ficará sem o meia argentino Giovani Lo Celso até o final de Outubro.

Lo Celso sofreu um problema no quadril em serviço internacional contra o Chile e não deve retornar aos treinos por várias semanas.

Lo Celso, que se emprestou ao Real Betis no mês passado, fez apenas três participações substitutas no Tottenham.

“Sempre é uma situação triste, estou muito decepcionado. Para Giovani, os primeiros meses aqui foram se adaptar a um novo clube e novo futebol”, disse Pochettino.

“Tudo o que ele estava fazendo de uma maneira muito boa. Estamos todos muito decepcionados, porque agora precisamos esperar por ele.

“Da mesma forma, precisamos ser positivos, não é outra maneira de encarar, mas precisamos ser positivos e tentar fornecer a ele treinamento e recuperação de boa qualidade”.