ENSA e Appy firmam parceria estratégica para modernizar as adesões aos planos de saúde.

A ENSA, seguradora líder de mercado e a Appy, empresa de tecnologias de informação que desenvolveu a Appy Saúde, plataforma digital de saúde, anunciam uma parceria estratégica. Pela primeira vez, em Angola, as adesões aos planos de saúde ENSA podem ser realizados online através da aplicação Appy Saúde.

Na aplicação Appy Saúde será possível ver os diferentes planos da ENSA, com informação sobre preços, coberturas e requisitos. Após a selecção do plano mais adequado às necessidades pessoais, os utilizadores da aplicação podem aderir num simples clique. Os utilizadores desta inovação têm ainda a possibilidade, de solicitar o contacto da seguradora para mais informações sobre os planos.

A ENSA, com o seu objectivo de acompanhar o desenvolvimento económico e social de Angola, modernizando e multiplicando os seus serviços, declara que, a parceria está focada na experiência do cliente, querendo que este tenha o acesso às informações e adesões aos planos de saúde da ENSA facilitado e aprazível. Tendo seleccionado a Appy como parceiro para esta inovação, pela eficiência da sua aplicação Appy Saúde e pela proximidade, uma empresa nacional que desenvolve plataformas digitais tendo em conta as necessidades da sociedade.

A Appy, diz estar feliz e confiante com esta parceria. “Estamos muito felizes em firmar esta parceria com a ENSA. Esta conquista reforça o foco da Appy Saúde em construir pontes que ligam o cidadão aos diversos serviços de saúde existentes em Angola. O foco é melhorar a experiência das pessoas que procuram informações ou adesão aos planos de saúde da ENSA e, a Appy Saúde consegue, através da sua plataforma, contribuir bastante para atingir este objectivo.”, disse Pedro Beirão, CEO da Appy.

A parceria tem como ambição ir cada vez mais longe e possibilitar a adesão ao seguro de saúde 100% online, desde a simulação até ao acto de pagamento, validação e disponibilização do cartão de seguro digital.

