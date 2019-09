Despachantes apoiam sistema electrónico de pagamento

Angop

O Ministério do Comercio, apresentou hoje, quinta-feira, em Luanda, o sistema de pagamento electrónico que irá facilitar o registo de importação, exportação e reexportação, pondo fim a burocracia nos procedimentos administrativos, afirmou o director do Gabinete de Tecnologia de Informação do Ministério do Comércio, Domingos Alexandre.

O referido software, entra em funcionamento nos próximos oito dias, alertou o responsável durante o encontro com aos membros da Câmara dos Despachantes Oficiais, ao sustentar que posteriormente, o pagamento será feito através de um ATM, Internet bank, multicaixa expresso, entre outras ferramentas bancárias.

Para o responsável, o sistema vai igualmente facilitar na obtenção de dados estatísticos sobre o número de importadores, despachantes e quantidades de produtos movimentado no país.

Domingos Alexandre referiu que os despachantes e importadores devem ter um saldo máximo na conta corrente de AKZ 100 mil, e em cada licenciamento efectua-se o pagamento de mil kwanzas.

O representante da Câmara dos Despachantes Oficiais, Luís Chagas Januário, afirmou que o novo sistema de pagamento para o registo nas transacções de mercadorias vai permitir a redução de tempo, evitar o transporte de papéis e maior celeridade no processo.

Ao contrário do actual sistema de pagamento que obriga os despachantes a recorrerem aos bairros fiscais para efectuar o pagamento, depois levar os comprovativos ao Ministério do Comércio para serem lançados no processo dos importadores.

Mais de 100 despachantes estão licenciados para actividade comercial no país.