Degradação de estradas condicionam desenvolvimento no Móxico

A construção e reabilitação das estradas condicionam o desenvolvimento da província do Móxico, com uma malha rodoviária de três mil 477 quilómetros, dos quais, apenas 576 quilómetros estão asfaltadas, o equivalente a 16 por cento, revelou hoje o governador Gonçalves Muandumba, durante a reunião orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, com membros do Governo Provincial.

Das estradas da província asfaltadas, sublinhou que as existentes “estão intransitáveis, com excepção a de Camanongue”.

Em actualização (…)