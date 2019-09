Acidente de comboio mata pelo menos 50 pessoas na RDC

Pelo menos cinquenta pessoas morreram hoje, quinta-feira (12) num descarrilamento de comboio no sudeste da República Democrática do Congo, indica o ministro dos Assuntos Humanitários, Steve Mbikayi.

De acordo com a Sputnik, o acidente ocorreu nos arredores de Mayibaridi, cidade da província de Tanganyika, que fica localizada no sudeste do Congo.

“Mais uma catástrofe. Descarrilamento às 3h em Tanganyika nos arredores de Mayibaridi. Avaliação provisória: 50 mortos e muitos feridos”, escreveu o ministro dos Assuntos Humanitários, Steve Mbikayi, no Twitter, adicionando que uma reunião para resolução dos problemas está em curso.

“Em nome do governo da República Democrática do Congo, eu ofereço minhas condolências para as famílias das vítimas”, escreveu o ministro.