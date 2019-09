Recém-nascido resgatado de uma fossa

Angop

Um recém-nascido do sexo masculino sobreviveu cerca de oito horas dentro de uma fossa no bairro Kitonhi, em Caxito, província do Bengo.

Apesar das circunstâncias, segundo fonte familiar da parturiente, o bebé goza de boa saúde.

O recém-nascido foi resgatado dentro da fossa por familiares da parturiente, uma adolescente de 15 anos, que teve o parto na casa de banho às escondidas.

Falando à imprensa, a mãe da parturiente, Maria Domingos, disse que não sabia que a filha estava grávida, razão pela qual não conseguiu impedir o acto da mesma após o parto.

Maria Domingas acredita que o medo esteve na base da atitude tomada pela menor.

Lamentando o comportamento da filha, no entanto, manifestou-se feliz com o nascimento do neto.

Após o parto, a parturiente foi acometida por uma crise e se encontra internada na unidade de cuidados intensivos do Hospital Provincial do Bengo.