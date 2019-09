Realizações da juventude devem contar com empenho de todos

O Presidente da República, João Lourenço, afirmou hoje, quarta-feira, em Luanda, durante a posse do novo que a concretização dos sonhos e das aspirações da juventude deve contar também com o empenho individual ou colectivo de cada jovem, apelou.

Durante a posse do secretário de Estado para a Juventude, João Lourenço sublinhou que muitos sonhos e aspirações da juventude não dependem apenas das políticas do Executivo e da sociedade, no geral.

Na sua breve intervenção, considerou gratificante trabalhar para essa franja da sociedade que, justamente, tem muitos sonhos e aspirações.

Ao falar à imprensa no final do acto, o novo secretário de Estado para a Juventude, Fernando Francisco João, prometeu empenhar-se na implementação de políticas, com o impacto na melhoria das condições de vida dos jovens, e manter diálogo permanente com esta franja da sociedade.

Fernando Francisco João assume o cargo de secretário de Estado para a Juventude, em substituição de Guilhermina Alcaim.