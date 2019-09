Primeiro-ministro do Japão inicia reforma do governo

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, iniciou a reforma do governo após a sua reformulação da liderança do Partido Liberal Democrata, informou a mídia local nesta quarta-feira.

A maioria dos cargos ministeriais será alterada, com Toshimitsu Motegi tornando-se o novo ministro das Relações Exteriores do Japão, informou a emissora NHK.

No início do dia, escreve a Sputnik, Abe realizou uma remodelação na liderança do Partido Liberal Democrata (PLD), nomeando o ministro das Olimpíadas, Shunichi Suzuki, como presidente do Conselho Geral do partido.

Toshihiro Nikai, secretário-geral do PLD, permanece no seu posto, assim como o ex-ministro das Relações Exteriores Fumio Kishida, que é presidente do Conselho de Pesquisa Política do partido.

Abe, que voltou ao poder em Dezembro de 2012 (após governar o país entre 2006 e 2007) prometendo reiniciar a economia do país e reforçar a defesa, se tornará o chefe de governo japonês mais longevo em novembro.