Presidente da República desloca-se ao Moxico

O Presidente da República, João Lourenço, desloca-se quinta-feira (12) a Cazombo, sede municipal do Alto Zambeze, como primeira etapa de uma visita de dois dias à província do Moxico.

Em nota de imprensa, a Casa Civil refere que os municípios de Camanongue e Luena constituirão as duas outras etapas da missão do Presidente da República, que serão cumpridas ao longo do dia de sexta-feira.

No primeiro dos municípios a visitar, Alto Zambeze, o Presidente João Lourenço vai reunir-se com o Governo Provincial do Moxico e, posteriormente, tomará contacto com o funcionamento dos sectores da Educação e Saúde, através de visitas a uma escola e à maternidade municipal.

Ainda quinta-feira, na vila do Cazombo, receberá, em audiência, representantes das autoridades tradicionais, com destaque para a rainha Nhakatolo e o rei dos Bundas, Mbando Muwe Mbando Lifuti, indica o documento a que a ANGOP teve acesso hoje, quarta-feira.

Sexta-feira, em Camanongue, vai inaugurar o Hospital Municipal, devendo cumprir o resto do seu programa de visita no mesmo dia, na capital provincial, Luena, nomeadamente com a participação no Fórum da Agricultura, a inauguração de uma escola primária e a presença na cerimónia de abertura, pela ministra da Saúde, do Centro de Hemodiálise do Hospital Geral do Moxico.

A missão terminará a meio da tarde de sexta-feira.