Petrolífera estatal venezuelana abre escritório em Moscovo

Placa das empresas que funcionam no edifício no centro de Moscovo

A companhia estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) abriu seu escritório na capital da Rússia, Moscovo, informa o repórter da Sputnik.

A placa de identificação da PDVSA apareceu entre as duas de outras empresas em um edifício na rua Arbat, no centro de Moscovo, depois de vários meses de negociação, a PDVSA abriu finalmente seu escritório, como testemunha o repórter da Sputnik que visitou o local, e que segundo ele, a placa de identificação corporativa dizendo “PDVSA” está na lista das empresas no edifício.

O escritório europeu da PDVSA, a maior petrolífera da Venezuela, confirmou o início do trabalho na capital russa.

“A representação já funciona e foi inscrita nos registos públicos”, disse à Sputnik o responsável da PDVSA Rússia, Andrei Grishaev.

Segundo os dados do Registro Estatal Unificado de Pessoas Jurídicas da Rússia, a sociedade de responsabilidade limitada PDVSA Rússia foi registada no dia 6 de Agosto como empresa que oferece consultoria em comércio, gestão e serviços no âmbito do petróleo e gás.

Escritório europeu da PDVSA

Em Março passado, a vice-presidente executiva da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou a transferência do escritório europeu da PDVSA de Lisboa a Moscovo, alegando, entre outras razões, que Europa não pode garantir a integridade dos activos da Venezuela.