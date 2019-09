Paul Biya anuncia diálogo nacional

O Presidente dos Camarões anunciou a realização de diálogo nacional, no final do mês de Setembro, para acabar com a crise que opõe os grupos armados separatistas da minoria anglófona às forças de segurança.

Segundo avança a RFI, Paul Biya afirma que o diálogo nacional “vai encontrar as respostas às aspirações profundas das populações do noroeste e do sudoeste, bem como às dos restantes elementos do país”.

No discurso transmitido pela rádio e televisão nacionais, o chefe de Estado camaronês assegurou que no debate serão analisadas questões de “união e integração nacional”, o bilinguismo, e a descentralização do poder. Temáticas que dizem, nomeadamente, respeito à população anglófona.

Paul Biya reiterou ainda a sua oferta de “perdão” aos separatistas que “baixem, voluntariamente, as armas”, porém, alertou que aqueles que se recusarem a cessar os confrontos vão sofrer “todo o rigor da lei”.

Recorde-se que o líder dos separatistas anglófonos, Julius Ayuk Tabe, e outros nove apoiantes foram condenados à prisão perpétua no passado dia 20 de Agosto. Na altura vários observadores vieram dizer que esta decisão não ia ajudar no diálogo, uma vez que os separatistas reclamam a libertação dos prisoneiros.

O anúncio da realização do diálogo nacional já foi saudado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, que o encorajou Governo dos Camarões a garantir que o processo é inclusivo e que inclui os desafios que o país enfrenta.