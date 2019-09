Música da Galiza na UCCLA – Concerto dos Anaquiños da Terra

Recrear a música e a cultura galega vai ser o objetivo principal da atuação ao vivo do Grupo Anaquiños da Terra – Gaiteiros da Xuventude de Galicia – que irão abrilhantar a tarde do dia 12 de setembro, nos jardins da UCCLA.

De recordar que os Anaquiños da Terra atuaram no Mercado da Língua Portuguesa em Cascais, no dia 4 de maio – num evento organizado pela UCCLA e a Câmara Municipal de Cascais – onde o público dançou ao som da gaita-de-foles, recreando “pedacinhos da nossa terra” que traduz o nome do grupo.

Biografia:

O Grupo Anaquiños da Terra foi criado em janeiro de 1955, no seio da Xuventude de Galicia – Centro Galego de Lisboa, com o objetivo de recrear os cantares, a música e as danças tradicionais Galegas. Desde a sua fundação, foram várias as atuações do grupo e nos mais diversos locais: Embaixada de Espanha em Lisboa, casinos, festivais de folclore, televisão Portuguesa e Galega, instituições de solidariedade social, entre outras.

Os “Anaquiños da Terra” – “pedacinhos da nossa terra” – pretende ser o intérprete dos anacos culturais e expressivos da cultura Galega.

Os cantares são essencialmente femininos e acompanhados por instrumentos tradicionais, tais como: a pandeireta, as conchas, as pinhas, o tambor, o bombo, o pandeiro, a zanfona (instrumento de cordas medieval), a gaita-de-foles, entre outros.

Atualmente o responsável artístico do grupo é o gaiteiro Paulo Tato Marinho.

(Nota enviada ao Portal de Angola com pedido de publicação)