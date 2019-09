Governador incentiva jovens para a medicina

O governador da Lunda Sul, Daniel Neto, incentivou hoje, quarta-feira, que os jovens devem a aderirem aos cursos de medicina, para colmatar a exiguidade de recursos humanos no sector e evitar ou reduzir o número de médicos estrangeiros, escreve a Angop.

O governante falava no encontro com 18 jovens formados, em cinco anos, em Cuba e na Rússia, nas especialidades de electricidade, mineralogia, electromecânica, metalurgia, química, electro-energética e arquitectura, por via de bolsas de estudos da Universidade Lueji A N’konde.

Informou que em breve serão inauguradas duas unidades hospitalares de referência, em Saurimo, que precisarão de médicos e técnicos de várias especialistas, dai a necessidade de os jovens apostarem nesta área, para permitir também que o governo reduza os custos com médicos estrangeiros.

Lembrou que a Sociedade Mineira de Catoca tem disponíveis seis bolsas de estudos para os cursos de mestrado e doutoramento na Rússia, nas áreas de agronomia, medicina e mineralogia, oportunidade que deve ser bem aproveitada pelos jovens.

A província da Lunda Sul conta actualmente com 35 médicos nacionais, um Hospital Provincial, quatro municipais, igual número de hospitais de especialidade, 17 centros de saúde, 78 postos de saúde, com um total de 786 camas.