EUA fora do “pódio”, eliminado pela França

Angop

A selecção nacional de basquetebol dos Estados Unidos da América perdeu nesta quarta-feira com a França, por 79-89, e surpreendentemente está afastada do “pódio” do Campeonato do Mundo, que decorre na China.

Neste jogo dos quartos-de-final, os norte-americanos perderam com os parciais de 18-18, 21-27, 27-27 e 13-28, num campeonato tidos como um dos favoritos ao ceptro, apesar de desprovida de parte dos seus melhores executantes.

Pelos EUA foi melhor marcador Donovan Mictohell com 29 pontos anotados, seis roubos de bolas, quatro assistências e duas recuperações.

De 23 anos de idade, milita no Utah Jazz (USA).

Evan Fournier foi o melhor pela França com 21 pontos, 16 roubos, duas assistências e uma recuperação de bola.

O atleta, que evolui no Orlando Magic (USA), tem 27 anos de idade.

Na última partida dos quartos-de-final a Austrália derrotou a República Checa, por 82-70.

Terça-feira, a Argentina apurou-se para as meias-finais ao derrotar a similar da Sérvia, por 97-87, tal como a Espanha mercê da vitória sobre a Polónia, por 90-78.