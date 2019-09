Dona da Zara regista melhor primeiro semestre da história

Fama ao Minuto

AInditex, que é dona de marcas como a Zara, anunciou, esta quarta-feira, que registou um lucro líquido de 1.549 milhões de euros no primeiro semestre fiscal, o que corresponde a um aumento de 10% face ao mesmo período do ano anterior. O elEconomista refere que este é o melhor semestre da história da empresa espanhola.

As vendas do grupo cresceram 7% para 12.820 milhões de euros, de acordo com o mesmo jornal. A empresa cumpriu assim com as estimativas por causa das condições meteorológicas favoráveis do verão europeu.

Também o impacto positivo do mercado cambial ajudou a gigante espanhola a obter este resultado, de acordo com o mesmo jornal.

Em particular, as vendas da Zara e da Zara Home cresceram 7,3%, o que corresponde a 8.895 milhões de euros. Já as da Pull&Bear subiram 2,6%, as da Massimo Dutti aumentaram 4%, as da Bershka subiram 3,3%, as da Stradivarius cresceram 12,4%, as da Oysho 3,8% e as da Uterqüe subiram 13%.

Como adiantou a empresa em março, este mês as operações online da Zara e da Zara Home começam a estar integradas. A partir de 17 de setembro as coleções da Zara Home já estarão disponíveis no site da Zara no Reino Unido, mas a expectativa é que a funcionalidade se propague a outros mercados.