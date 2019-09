Colômbia ameaça acusar Cuba de promover o terrorismo

Sputnik

A Colômbia ameaçou denunciar Cuba perante a ONU, a menos que esta entregue imediatamente dois comandantes de guerrilha que supostamente vivem na ilha caribenha.

A alegação veio numa carta enviada à embaixada cubana em Bogotá, informou a Associated Press.

O presidente da Colômbia, Iván Duque, solicitou inicialmente ao governo cubano que prendesse dois líderes do Exército de Libertação Nacional (ELN) depois que o grupo reivindicou um ataque com carro-bomba contra uma academia de polícia de Bogotá no qual morreram 22 pessoas em janeiro passado.

Mas, agora, o governo Duque alertou que poderia denunciar Cuba como um Estado que promove o terrorismo devido à ameaça de uma aliança entre o ELN e uma facção das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) que decidiu retomar a luta armada.

​”Nas novas circunstâncias (…), a República da Colômbia exige que a República de Cuba entregue imediatamente às nossas autoridades judiciais todos os membros do ELN que se encontram no território cubano”, afirma a carta, citada pela AP.

A posição da Colômbia ameaça agravar o isolamento de Cuba, já afetada pelas sanções dos EUA que buscam reduzir o seu apoio à Venezuela, país que também vive um momento de tensões com Bogotá.