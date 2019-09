Clientes devem AKz 15 mil milhões à Angola Telecom

Quinze milhões de kwanzas é o valor acumulado da dívida que empresas públicas, privadas e pessoas singulares contraíram, desde 2010, com a Angola Telecom, soube hoje a Angop.

Em função da realidade, o director da instituição na Lunda Norte, José Santiago, disse nesta quarta-feira à Angop, no Dundo, que a empresa está a negociar com os devedores para a liquidação faseada das dívidas.

A empresa controla mais de mil clientes e apenas 102 pagam, facto que levou a desactivação de grande parte de clientes, provocando a quebra na arrecadação de receitas.

Sem avançar dados, comparativos, informou que de Janeiro a Junho do ano em curso, a empresa arrecadou um milhão e 800 mil kwanzas, com serviços distribuídos a 102 clientes nos municípios de Chitato, Lucapa e Cambulo.

O gestor acredita que, com a recuperação do sinal da fibra óptica ainda este ano, a partir da província da Lunda Sul, hajverá melhoria dos serviços e mais atractivos. “Creio que isso, permitirá o aumento do número de clientes”.

Angola Telecom é uma empresa pública criada em a 6 de Março de 1992 como resultado da fusão das antigas empresas estatais ENATEL e EPTEL.

Desde 1980 até a efectiva constituição da Angola Telecom, em 1992, as telecomunicações eram asseguradas por dois operadores públicos complementares (ENATEL e EPTEL). A EPTEL dedicava-se a assegurar as comunicações internacionais enquanto a ENATEL tinha como foco as comunicações domésticas.