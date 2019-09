“Bem-vindos às nossas fronteiras fechadas”

RFI | Cristiana Soares

O livro “Clube Mediterrâneo – Doze fotogramas e uma devoração”, foi distinguido na Feira Internacional do Livro de Moscovo na categoria Livro de Autor. A obra foi escrita por João Pedro Mésseder, ilustrado por Ana Biscaia e design de Joana Monteiro. O livro fala sobre o drama dos refugiados.

Na 12.ª edição do «Image of the Book», foram, ao todo, 18 laureados e 12 diplomas atribuídos. Sobre a obra e sobre a distinção, a RFI a designer Joana Monteiro.