Bancos centrais da CPLP reunidos em Malanje

A província de Malanje alberga, hoje e amanhã, o 17º Encontro de Recursos Humanos dos Bancos Centrais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (BCPLP), que decorre sob o lema “Gestão Estratégica do Capital Humano e os Desafios da Transformação Digital”.

Em nota divulgada no seu portal oficial, o Banco Nacional de Angola (BNA) adianta que no encontro, em que participam os gestores da área de Recursos Humanos dos BCPLP, estão em reflexão as exigências actuais no domínio do capital humano e o estreitamento dos laços de cooperação entre os profissionais dos bancos reguladores ligados à esta temática.

De acordo com o JA, o encontro visa, igualmente, promover a troca de experiências ao nível da definição de planos e estratégias de gestão de recursos humanos, face à revolução digital à esfera global, lê-se ainda no documento.

Os gestores das áreas de recursos humanos dos Bancos Centrais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe, vão, assim, procurar reflectir sobre os desafios da gestão, definição, adequação e valorização do profissional do Banco Central no âmbito da transformação digital.