Artistas americanos e europeus em Angola para intercâmbio

Uma delegação de profissionais e docentes de artes das universidades dos Estados Unidos da América, Perú, Israel e Polónia chegou, na manhã desta quarta-feira, em Luanda, para trocar experiência com artistas nacionais, no âmbito do projecto “Ponte de Arte”, apurou a Angop no aeroporto internacional 4 de Fevereiro.

Além da interacção com fazedores das múltiplas disciplinas artísticas, o grupo vai visitar a “Fundação Arte e Cultura”, os ateliers de arte e galerias “Guilherme Mampuya”, “Patrício Mawetw”, “ElA”, “Tamar Golan”, do Banco Económico e o “Centro Camões”.

Segundo apurou a Angop, os seis artistas estrangeiros (incluindo pintores e curadores) vão igualmente recrear com meninos de rua e partilhar técnicas, de 11 a 20 do corrente mês, com os docentes do Instituto Superior de Artes (ISART).

Em entrevista, a Angop, o porta-voz da Fundação Arte e Cultura, Camilo Lemos, disse que a iniciativa decorre no âmbito do projecto “Ponte de Arte”, visando a identificação de temas para defesas de final de cursos, relacionados com a realidade artístico-cultural angolana e vice-versa.

“O projecto Ponte de Arte propõe-se também em criar uma conexão entre os profissionais dos referidos países e estimular a internacionalização dos angolanos, assegurando a valorização das artes nacionais e dos seus fazedores”, salientou Camilo Lemos.

Criada a 25 de Janeiro de 2006, a Fundação Arte e Cultura tem como missão promover a inclusão social de crianças, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade, através da educação em artes, bem como apoiar a classe artística para o desenvolvimento cultural do país.

A instituição, que surge como parte integrante da fundação internacional de filantropia e investimento de impacto social “Menomadin Foundation”, está sediada na Ilha de Luanda, onde possui um centro cultural gratuito, para o ensino das artes plásticas, piano, guitarra, reciclagem, decoração, corte e costura, informática e percussão.