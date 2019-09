Antigo homem forte da secreta angolana no banco dos réus

VOA | Coque Mukuta

O Supremo Tribunal Militar (STM) de Angola deu início nesta quarta-feira, 11, ao julgamento do ex-chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar (SISM), general António José Maria.

O primeiro dia serviu apenas para a leitura da acusação do Ministério Público, do despacho de pronúncia e contestação da defesa, que pediu a absolvição do general.

José Maria, como é conhecido, considerado um dos homens mais poderosos durante a Presidência de José Eduardo dos Santos, está em prisão domiciliar e indiciado de autor de extravio de documentos, aparelhos ou objectos que contêm informações de carácter militar e insubordinação.

Se condenado, incorre numa pena de dois a oito anos de prisão,

O jurista Pedro Kaparakata entende que este julgamento tem muito de uma desavença entre generais.

“Da mesma forma como o general Zé Maria humilhou os outros hoje também procuram humilhá-lo”, afirmou Kaparakata.

O juiz, no início da audiência, proibiu a recolha de fotos, áudios e vídeos no interior do tribunal.

O secretário geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, diz que a decisão dificulta o trabalho dos jornalistas e diz não saber “o que é que o juiz quer esconder porque não se consegue fazer um bom trabalho”.

De acordo com o Ministério Público, entre os documentos de que o general é acusado de desviar e que foram retirados por um subordinado de José Maria, estão alguns referentes à batalha de Cuito Cuanavale.

Por seu lado, o advogado de defesa, Sérgio Raimundo, reiterou que o arguido não praticou os crimes de que é acusado, que não foi respeitado o princípio do contraditório em virtude de um o tribunal ter recebido a acusação antes de ouvir o general e que os documentos não estão desaparecidos.

Por isso, Raimundo pediu a absolvição do antigo homem forte da secreta militar, que deve falar amanhã no tribunal.