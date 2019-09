Trump despede John Bolton, Conselheiro de Segurança Nacional

O Presidente americano Donald Trump demitiu nesta terça-feira, 10, o Conselheiro Nacional de Segurança John Bolton, depois de, como disse o próprio Presidente, muitos desentendimentos entre os dois.

“Desde ontem à noite os serviços de John Bolton não são mais necessários. Eu discordei fortemente de muitas das suas propostas (…) e pedi que entregasse a sua renúncia, o que fez nesta manhã”, escreveu Trump no Twitter, citado pela VOA.

Depois de agradecer Bolton pelos seus serviços, o Presidente revelou que em breve anunciará um novo Conselheiro Nacional de Segurança, um dois mais importantes cargos na Casa Branca.

Versão de Bolton

Entretanto, John Bolton tem uma posição ligeiramente diferente e escreveu no Twitter, após a comunicação feita por Turmp, ter-se oferecido para renunciar ontem à noite, tendo o Presidente Trump afirmado que voltassem a falar hoje.

A demissão de John Bolton acontece depois de vários meios de comunicação terem revelado profundas divergências entre ele e o Presidente, nomeadamente nas negociações com o líder da Coreia do Norte, com os talibãs e um eventual encontro com o Governo iraniano.