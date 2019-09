Ministra do Turismo participa na Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo

A Ministra do Turismo, Dra. Ângela Bragança, deslocou-se, ontem, a São Petersburgo, República Federativa da Rússia, onde participará de 9 a 13 de Setembro, na 23.ª Sessão da Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo e na 62.ª Sessão do Comité Regional para Africa da OMT.

Segundo uma nota enviada ao Portal de Angola, nestas sessões de trabalho a Organização Mundial do Turismo vai analisar, entre outros, a importância cada vez maior do turismo na economia dos diversos países, balancear a Agenda 2030 e as tendências do turismo mundial, bem como analisar o quadro de implementação da Convenção sobre Ética no Turismo.

O relatório do Secretário Geral da OMT confirma as expectativas de 2010, da OMT, em atingir em 2019, 1.4 mil milhões de chegadas de turistas aos mais variados destinos.

A Organização Mundial do Turismo passará, também, em revista a actualização dos seus membros de pleno direito e associados, e a sua estrutura orgânica, assim como, a renovação de mandatos, em alguns dos seus órgãos internos.

A Ministra do Turismo chefia uma delegação composta por Directores do Ministério, que para além da participação no evento, desenvolverá acções colaterais, para o reforço da cooperação, com a OMT, com quem assinou recentemente um Memorando de Entendimento, e demais participantes, promovendo, igualmente, as potencialidades existentes do nosso país e as oportunidades de investimento e negócio.