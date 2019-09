Mais de 300 mulheres com VIH no município de Viana

Trezentas e vinte e uma mulheres, das 20.571 senhoras testadas em 2018 e no primeiro semestre de 2019, foram diagnosticadas com VIH no município de Viana, em Luanda.

Os dados, segundo informa Angop, foram apresentados hoje (terça-feira) pela supervisora do programa do VIH em Viana, Henriqueta Paim, no âmbito da campanha “Nascer livre para brilhar”.

De acordo com a estatística, as mulheres testadas nesta parcela da cidade estão na faixa etária entre os 15 e os 49 anos.

A responsável lamentou o facto de muitas mulheres infectadas abandonarem as consultas pré-natal, optando por fazer o parto em casa, com a ajuda das parteiras tradicionais.

Indicou que as mulheres grávidas infectadas que continuam com as consultas, assim como as crianças, são acompanhadas por técnicos das unidades hospitalares existentes no município.

A madrinha do projecto “Nascer livre para brilhar” em Viana, Lucília da Costa, disse que com a ajuda de todos será possível inverter o quadro na circunscrição.

“Nascer livre para brilhar” é um projecto liderado pela Primeira-dama da República de Angola, Ana Dias Lourenço, em parceria com o Ministério da Saúde, com o objectivo de diminuir e prevenir o elevado índice de Transmissão do VIH-SIDA de mãe para o filho.

O município de Viana, que dista 20 quilómetros do centro da cidade capital, é composto pelos distritos urbanos de Vila Flor, Zango, Baia, Kicuxi, Estalagem e Viana (sede), para além da comuna de Calumbo.