Lunda Norte ganha nova rede de distribuição de água

Um projecto de expansão da rede de distribuição de água potável, financiado pelo Banco Mundial (BM) e a Agência Francesa de Desenvolvimento, será construído a partir de Janeiro de 2020, nos distritos urbanos do Dundo e Mussungue, Lunda Norte.

O projecto do Ministério da Energia e Águas, diz Angop, segundo a responsável da Unidade de Coordenação, Helena Elias, visa a expansão e o reforço da produção em nove cidades capitais de Angola.

Sem avançar as verbas disponíveis para o efeito, a responsável, que falava no encontro de apresentação do projecto as autoridades locais, será construído uma nova rede de distribuição nos dois distritos, numa extensão de 150 quilómetros, o que permitirá 15 mil novas ligações domiciliares.

Disse que actualmente estão a ser desenvolvidos alguns estudos ambientais e a demarcar os locais onde passarão os canais da rede.

Actualmente a Empresa Provincial de Águas e Saneamento (EPAS) conta com seis mil e 800 clientes, dos quais quatro mil não pagam o consumo de água.

A Lunda Norte tem dois sistemas de captação, tratamento e distribuição de água (nos municípios do Dundo e Tchitato) de 300 metros e 280 metros cúbicos/hora.