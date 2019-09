Governo da Huíla anula desvio de água para fazendeiros

A comunidade da missão católica do Tchihepepe no interior do município dos Gambos no sul da província angolana da Huíla parece respirar de alívio com a decisão do governo local de recuar do plano de desviar a água de um fontanário em benefício das grandes fazendas da região.

Motivo de disputa entre a comunidade e sobretudo o anterior governo de João Marcelino Tchipingui, escreve a VOA, a fonte de água esteve nos últimos três anos no centro de tensões numa das regiões mais afectadas pela seca.

O ano passado camponeses bloquearam o acesso ao local numa tentativa de impedir o desvio da água.

Satisfeito com a decisão, Dionísio Kassululu, membro da comunidade lembra que no decurso do presente ano voltou-se a viver momentos de tensões amenizadas pelo actual governador Luís Nunes.

Os fazendeiros, disse “vieram mais tirar água á força” colocando “as ferramentas ao lado da missão do Tchihepepe sem a visar ninguém”.

O pároco da missão católica de Santo António na localidade do Tchihepepe, Jacinto Pio Wakussanga, que sempre se colocou ao lado das comunidades se batendo contra a edificação do projecto aplaudiu o que chamou de “sábia decisão do governo”.

O sacerdote não deixou de referir a decisão como sendo uma vitória do povo.

“ Nós acreditamos sempre em Deus e dizemos sempre que a voz do povo é a voz de Deus. Se aquele povo continuasse a gritar aquilo chegaria muito para além. Sabes que o problema de água tal como o problema de terras são os conflitos terríveis alguns deles violentos e os Gambos são o exemplo disto a luta entre os grupos pela água tem trazido conflitos e até confrontos, então foi sábia a decisão do governo em anular o projecto”, disse

O fim do projecto segundo Pio Wakussanga, coloca igualmente fim à humilhação e maus-tratos de algumas vozes da sociedade civil que se levantaram contra o mesmo.