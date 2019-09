Ensinamentos de Neto apontados como fonte de inspiração

Angop

As obras literárias e ensinamentos do primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto, constituem fontes inesgotáveis de inspiração e de aprendizagem da actual e futuras gerações de angolanos.

A afirmação é da vice-governadora do Uíge para o sector Político, Económico e Social, Catarina Domingos, que falava na abertura da jornada do Dia do Herói Nacional.

Para a responsável, a entrega do poeta à causa da independência deve constituir uma fonte de inspiração para todos que desejam fazer de Angola uma nação respeitada e próspera.

“As qualidades ímpares de Agostinho Neto, aliadas à sua liderança, levaram-no a inscrever o nome de Angola no contexto internacional como um dos países que defende os interesses nobres do seu povo”, afirmou.

Já na província da Lunda Sul, a docente universitária Evalize Salvaterra afirmou que o poeta António Agostinho Neto contribuiu positivamente no combate à discriminação racial em África e no mundo, bem como ao analfabetismo.

A docente, que falava durante numa palestra sobre Agostinho Neto, destacou a obra literária Sagrada Esperança por, no seu entender, espelhar o sofrimento do povo africano.

Por seu turno, o também docente universitário Zacaria Sacawanga, adiantou que o slogan “o mais importante é resolver os problemas do povo” não representa simplesmente as palavras de ordem política, mas também poética.

Sublinhou que em Renúncia Impossível Agostinho Neto manifesta o seu descontentamento para com o sistema colonial, que tudo fazia para maltratar a identidade cultural.

O Dia do Herói Nacional, a decorrer sob o lema “Unidade no resgate dos valores da Pátria”, assinala-se a 17 de Setembro.

Durante a jornada de comemorações do 97º aniversário do Dia do Herói Nacional, a Lunda Sul prevê realizar várias actividades, entre as quais um festival gospel, inaugurações de postos de saúde, fogueira do herói e partidas desportivas.

Agostinho Neto nasceu a 17 de Setembro de 1922 na aldeia de Kaxicane, região de Icolo e Bengo, a cerca de 60 quilómetros de Luanda.