Cipriano pode acompanhar as saídas de Mingas e Moore

Jornal de Angola

Utilizado somente por 25 minutos em três dos cinco jogos, o extremo Olímpio Cipriano, 1,93 metros, pode, apurou o Jornal de Angola, ser o terceiro jogador a colocar ponto final à carreira na Selecção Nacional, depois das saídas anunciadas de Eduardo Mingas e Reggie Moore.

Estreado no “cinco” nacional em 2005, tendo jogado o primeiro em 2006, no Japão, Olímpio Cipriano, ao alinhar em três partidas no Mundial da China, elevou para 17 o número de entradas para o recinto de jogo.

O seleccionador nacional, William Voigt, deu 25 minutos de jogo ao jogador do Petro de Luanda. Neste período, Ci-priano marcou somente quatro pontos.