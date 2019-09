Angola participa na feira do turismo do Zimbabwe

Angop

Uma delegação angolana participa de 12 a 14 deste mês, em Bulawayo (Zimbabwe), na 12ª edição da Feira do Turismo, denominada “Sanganai Hanganani Tourism Expo”.

A delegação angolana, liderada pelo Instituto de Fomento Turístico de Angola (Infortur), conta com a integração de agentes de viagens e promotores turísticos.

A participação de Angola nesta feira, promovida pela Agência do Turismo do Zimbabwe (ZTA), e em outras regionais e africanas reveste-se de grande importância pelo facto de permitir aos angolanos colher experiências do modelo de turismo africano.

A esse item junta-se a similaridade na cultura, condição e apresentação geográfica, pois Angola tem a oportunidade de estar numa região onde o turismo já está bem desenvolvido.

O evento vai ainda contar com a participação da Malásia, China, Zâmbia, África do Sul, Quénia, Moçambique e Namíbia, entre outros.

Bulawayo é uma cidade e distrito do Zimbabwe que possui status de província. É a segunda cidade mais populosa do país, ficando somente atrás da capital, Harare. Foi fundada pelos britânicos em 1893.