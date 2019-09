Adolescente morto à facada por amigos

Um adolescente de 15 anos de idade foi morto à facada, no fim-de-semana, na cidade do Cuito (Bié), por três amigos de 13, 14 e 16 anos de idades, respectivamente.

De acordo com o director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial da Polícia Nacional (PN), superintendente chefe António Hossi, o facto, ocorreu devido a um desentendimento pela posse de um rato de estimação.

Em declarações à Angop, o oficial avançou que os três adolescentes terão agredido e esfaqueado a vítima na região abdominal, tendo-lhe causado morte imediata.

António Hossi salientou que os presumíveis autores, por serem menores, aguardam por um despacho do Ministério Público.

Entretanto, o psicólogo Frederico Óscar considerou que os adolescentes envolvidos devem merecer observação cuidadosa, para se determinar o seu estado emocional.

Este é o primeiro caso do género que acontece este ano, na província do Bié.