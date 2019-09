Vacinadas mais de 15 mil crianças no Cuvelai

Quinze mil e 33 crianças dos zero aos cinco anos de idade foram imunizadas na terceira fase da campanha contra a poliomielite, que decorreu de 30 de Agosto a 01 de Setembro, no município do Cuvelai, província do Cunene.

A jornada prévia vacinar 14 mil e 457 crianças, números ultrapassados devido a colaboração entre os técnicos envolvidos e os munícipes.

Esta fase de vacinação surgiu após o registo de um caso de poliomielite no município do Cuvango, província da Huíla, fronteira com o Cuvelai.

Em declarações hoje, segunda-feira, à Angop, o chefe de Departamento de Saúde Pública no Cunene, Félix Belarmino, adiantou terem contado com 46 equipas de vacinadores, registadores, mobilizadores e 17 mil e 800 doses de vacinas.

Na primeira e a segunda fase, que decorreram entre os dias 02,04, 16 e 18 do mês de Agosto, foram imunizadas 14 mil e 457 nas comunas de Mukolongodjo, Cubati, Mupa e Kalonga.

A poliomielite (paralisia infantil) é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos cujos casos graves podem acarretar paralisia nos membros inferiores.

A maior epidemia de poliomielite em Angola ocorreu em 1999, ano em que foram notificados 1.119 casos e as províncias mais afectadas, na altura, foram Luanda e Benguela.

Cuvelai, localiza-se a 171 quilómetro a leste de Ondjiva, capital da província do Cunene, tem uma população estimada em 57 mil e 398 habitantes.