Presidente João Lourenço já em Brazzaville

Angop

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, chegou hoje, segunda-feira, a Brazzaville, para participar no 5º Fórum “Investir em África” (FIA), a decorrer de 10 a 12 deste mês, na capital congolesa.

João Lourenço chegou a Brazzaville proveniente de Doha, capital do Qatar, onde acaba de cumprir uma visita de Estado de 48 horas, marcada pela assinatura de vários acordos de cooperação, e um Memorando de Entendimento no domínio dos transportes aéreos e marítimos.

A sua ida a Brazzaville responde a um convite do seu homólogo congolês, Denis Sassou Nguesso, para participar no (FIA), consagrado à promoção da diversificação da economia e à criação de empregos nos países africanos, organizado pelos governos do Congo, da China e pelo Banco Mundial (BM).

O encontro visa facilitar a partilha de experiências em matéria de mobilização de investimentos para o sector privado, paralelamente aos esforços do sector público, para estimular a actividade económica.

Os organizadores entendem que a diversificação das economias africanas e a criação de empregos são “cruciais” para o futuro do continente africano, cuja população é descrita como a mais jovem e a que mais rapidamente cresce no Mundo.

O FIA foi instituído em 2015, como uma plataforma internacional para promover a cooperação multilateral e as oportunidades de investimento em África, reunindo todos os anos vários actores e representantes dos sectores público e privado da China e de África, das organizações internacionais e regionais, de parceiros de desenvolvimento e de grupos de reflexão.

A primeira edição realizou-se na capital etíope, Addis Abeba, em Junho de 2015, a segunda na cidade chinesa de Guangzhou, em Setembro de 2016, o Senegal (Dakar) acolheu a terceira, em Setembro de 2017, e a quarta edição decorreu em Setembro do ano passado, em Changsha (China).