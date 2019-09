PR participa no Fórum “Investir em África” em Brazzaville

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, viaja nesta segunda-feira do Qatar para a capital da República do Congo, Brazzaville, a fim de participar terça-feira (10) nos trabalhos do 5º Fórum “Investir em África”.

O evento, avança a Angop, cuja primeira edição aconteceu no ano de 2015 na capital etíope, Addis Abeba, é uma plataforma internacional para promover a cooperação multilateral e as oportunidades de investimento no continente africano, refere em nota a Casa Civil do Presidente da República.

O segundo Fórum Investir em África aconteceu em Setembro de 2016 na cidade chinesa de Guangzhou, o terceiro em Dakar, Senegal, no mês de Setembro de 2017 e o quarto encontro teve lugar em Changsha, República Popular da China.

No Qatar, o Presidente João Lourenço cumpriu uma visita de Estado de dois dias que permitiu a assinatura de seis instrumentos de cooperação bilateral válidos para diferentes domínios.