Nadal conquista 19º Grand Slam da carreira com título do US Open

Rafael Nadal conquistou neste domingo seu 4º US Open, o 19º título de Grand Slam de sua carreira, ao derrotar Daniil Medvedev ao fim de uma longa batalha de cinco setes, parciais de 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

De acordo com a Afp, o espanhol, é o segundo melhor jogador de ténis do mundo, ao igualar a marca de John McEnroe com os seus quatro títulos em Flushing Meadows, a um troféu do recorde da era moderna (a partir de 1968) que pertence a Roger Federer, Pete Sampras e Jimmy Connors.

Nadal também se aproximou a um título de Grand Slam do recordista de todos os tempos, seu rival e amigo Federer, dono de 20 troféus de Majors.

“O toro”, “a máquina”, “o animal”: todos são adjetivos que definem a atuação do espanhol de 33 anos, que nesta temporada conquistou o título de Roland Garros e foi finalista do Aberto da Austrália.

Do outro lado da quadra, porém, Nadal encontrou um Medvedev guerreiro e que não desistiu de buscar a vitória, apesar de se ver perdendo por 2 setes a 0.

O russo, que nunca teve o apoio da torcida devido a problemas de comportamento em quadra que marcaram seu início de campanha no US Open, deixou a pressão de lado e conseguiu levar a disputa do título para um quinto e decisivo set, onde acabou sucumbindo diante da frieza de Nadal nos momentos decisivos.

Ao fim do último ponto, Nadal caiu sobre a quadra visivelmente emocionado e cansado, escondendo entre as mãos a emoção e o alívio de ter vencido a segunda partida mais longa da história das finais do US Open.

O espanhol também não conseguiu conter as lágrimas ao assistir no telão da quadra central do complexo de ténis de Flushing Meadows a um vídeo que lembrou cada um de seus 19º títulos de Grand Slam.