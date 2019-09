Mulheres com prioridade nas linhas de crédito

Angop

As mulheres devem recorrer à banca privada em busca de empréstimo, por beneficiarem de proteccionismo nas linhas de crédito disponibilizadas pelo Executivo, para apoiar o sector empresarial, disse neste sábado, no Cuanza Sul, o secretário do Presidente da República Para o Sector Produtivo, Isaac dos Anjos.

Ao falar com empresários numa jornada de campo de dois dias, que desenvolveu na província do Cuanza Sul, sublinhou que as mulheres devem perder o receio de recorrer ao crédito bancário, pois a vida empresarial assim o exige.

Lembrou que o Executivo disponibilizou ao sector privado mil milhões de dólares da linha de crédito do Eximbank.

Isaac dos Anjos referiu que os oito bancos que estão a trabalhar com o Programa de Apoio ao Crédito (PAC ) têm disponíveis 150 milhões de dólares para os empresários.

Informou também estarem disponíveis 300 milhões de dólares da linha de crédito do Banco Africano de Desenvolvimento para o sector privado.

Apelou aos empresários a apontarem as dificuldades para que os meios disponibilizados para o sector privado possam ser usados com alguma facilidade.

Quanto às questões ligadas ao subsídio de combustível para o sector agrícola, sugeriu que as negociações com as finanças poderiam ser feitas de forma representativa, sendo que os empresários poderiam pagar o combustível de modo normal, para posteriormente ser restituído o valor do subsídio.

“Já não vamos ter um sector da agricultura que importa os tratores, distribui, vamos é potenciar os Empresários que estão ligados a este tipo de negócios, vamos é criar condições para acesso ao crédito”, referiu.

Por outro lado, Isaac dos Anjos disse que o BNA tem estado a priorizar de modo regular a venda de divisas à empresas para que eles tenham regularmente medicamentos de uso veterinários para animais domésticos e de criação.