Morreu José Anahory, antigo baterista dos portugueses Os Náufragos

José Anahory, baterista dos portugueses Os Náufragos, morreu na madrugada de 7 para 8 de Setembro.

De acordo com o BLITZ, citado pelo MSN, a notícia foi dada por Manuel Fúria, mentor d’ Os Náufragos, que no Facebook o descreve como “um espírito inquieto e coração transparente”.

“Hoje estou muito triste: na madrugada de 7 para 8 de Setembro de 2019, José Anahory deixou o mundo dos vivos. O Zé foi baterista dos Náufragos, espírito inquieto, coração transparente, deixou-nos com uma ferida aberta por partir assim tão novo. Dói sempre mais, não é?”, escreve Manuel Fúria.

“Connosco deu muitos concertos, foi companheiro de viagem, adversário no debate de ideias, espírito sedento pelo desconhecido, mesmo que fosse pautado segundo o ‘aborrecido’ 4 por 4. O Zé não tinha par e ser um grande baterista era um mero pormenor, apesar de ter sido esse o isco que nos aproximou. Foi Náufrago um tempo, depois deixou de ser, substituído pelo Vasco, seu grande amigo de infância (e rival nas baquetas). O Zé foi fazer o que mais o apaixonava, ser um cavalo selvagem no território mais permissivo a espíritos dessa natureza: a música Jazz. Mas antes disso teve ainda tempo de figurar nos créditos do último álbum que lançámos em 2017, ‘Viva Fúria’, e de ter participado nessa grande empresa que foi a produção d’ ‘O Conto de Inverno’ de Shakespeare, dirigida por Marcos Barbosa, juntamente com o Teatro Oficina de Guimarães”.

Nascido a 8 de Abril de 1991, José Anahory começou a estudar bateria aos 6 anos. Mais tarde, teria também aulas de piano e guitarra, dedicando-se ainda à composição de canções. Passou pelo Hot Club e pela Escola Superior de Música de Lisboa.

Além de ter sido baterista de Manuel Fúria e os Náufragos, José Anahory tocou com Capitão Fausto, Eugénia Melo e Castro e Luís Represas, entre outros. Formou ainda os Ornitorrinco, banda de jazz fusão.