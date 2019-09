Mauro Franco assume totalidade das ações da DGM Sistemas

O empresário Mauro Franco passa a deter a totalidade das ações da DGM Sistemas em Angola. A empresa, com sede em Luanda e experiência também em outros países de África, actua na área do planeamento, gestão e desenvolvimento de novas tecnologias em sectores como a identificação civil, segurança social e saúde.

Para Mauro Franco esta operação é uma forma de reforçar a “confiança no futuro de Angola e da sua economia e de fazer do país uma base para a expansão em África”. Segundo o empresário, a DGM Sistemas “conhece bem o país e os angolanos e tem desenvolvido projetos estruturantes que têm contribuído para as instituições governamentais melhorarem os serviços que prestam à população”.

A DGM Sistemas investe fortemente na capacitação, qualificação e transferência de conhecimento para as instituições e o pessoal local. Tem parcerias com empresas de reconhecida competência tecnológica, nomeadamente a UNISYS, a MTDHouse, a Microsoft, a IBM, a INCM (Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal) e a Axians.

Com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de projectos e programas de alta complexidade nos segmentos das tecnologias da informação, no desenvolvimento de sistemas e na implementação de infraestruturas, a DGM Sistemas actua na modernização e optimização das instituições governamentais e na melhoria da prestação de serviços dos governos às populações.

Desenvolveu, entre outros, projectos para a modernização, o desenvolvimento, a sustentabilidade do Sistema de Segurança Social e a expansão das áreas de atendimento do Instituto Nacional de Segurança Social de Angola, o que permitiu ao INSS, ser uma referência de competência na área da Segurança Social em África, e o Programa de Reformulação da Emissão do Bilhete de Identidade e de Modernização do Registo Criminal para o Ministério da Justiça de Angola.

