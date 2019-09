Juiz no Namibe reafirma direito à manifestação e absolve réus

Com a vitória (1-0) em Banjul, a selecção nacional de futebol define esta terça-feira o passe para a fase de grupo qualificativo para o Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar, quando defrontar (16h) a Gâmbia, em jogo da segunda “mão” no estádio 11 de Novembro. (DR)