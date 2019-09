Espírito patriótico pode internacionalizar identidade angolana

A ministra da Cultura, Maria da Piedade de Jesus, exigiu, nesta segunda-feira, em Luanda, aos quadros do sector espírito patriótico, coesão e harmonia para a concretização das acções ligadas a preservação, divulgação e internacionalização da identidade cultural angolana, avança a Angop.

A dirigente que falava na cerimónia de posse de novos quadros nomeados recentemente, afirmou que a execução e concretização das acções exigem dos funcionários do departamento ministerial um espírito de entrega, compromisso para com a missão atribuída e, acima de tudo, colaboração.

De acordo com a ministra, a conjugação de esforços e de ideias contribuirá para se levar a bom porto a missão de falar e tratar da cultura dentro e fora de portas.

“A vossa missão começa já com a Bienal de Luanda –Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz que exige de todos nós uma entrega total e comprometida”, reforçou a ministra.

Nesta segunda-feira, Maria da Piedade de Jesus conferiu posse aos directores do Gabinete Jurídico, de Formação Artística, do Instituto Angolano do Cinema e Audiovisual, do Direitos de Autor e Conexo, do Instituto Nacional das Industriais Criativas e Culturais, da Directora do Gabinete da Ministra, consultores e directores-adjuntos dos institutos tutelados.

A cerimónia contou com a presenças dos secretários de Estado, João Constantino, Aguinaldo Cristóvão, e quadros seniores do Ministério da Cultura.