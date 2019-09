Economia do Malawi pode crescer 5 e 7 por cento em 2019 e 2020

BLANTYRE/Reuters

O Malawi espera que seu produto interno bruto cresça 5% em 2019 e 7% em 2020, com o retorno das chuvas após seca severa a aumentar a produção agrícola, anunciou o ministro das Finanças, Joseph Mwanamvekha, nesta segunda-feira durante o discurso anual sobre orçamento.

A economia do pequeno país da África Austral depende em grande parte das vendas de tabaco, chá e cana-de-açúcar, e viu um crescimento lento nos últimos anos devido a uma seca induzida pelo El Nino, a escassez de electricidade e a incerteza política.

A economia do Malawi cresceu 4% em 2018 e teve que activar um empréstimo de US $ 112 milhões por três anos do Fundo Monetário Internacional (FMI) para fortalecer suas finanças, à medida que a seca e a lentidão do financiamento de doadores estrangeiros por causa da corrupção do governo começaram a piorar.