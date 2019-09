BNA cria equipa para facilitar acesso ao crédito

A direcção regional sul do Banco Nacional de Angola (BNA), com sede no Lubango, província da Huíla, vai criar, ainda este mês, uma equipa para mediar os processos de facilitação de acesso ao crédito para projectos empresariais estagnados, por dificuldade de capitais.

Em declarações à Angop, o presidente da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huíla (AAPCIL), Paulo Gaspar, disse que a promessa foi feita depois de um encontro entre a delegação provincial do BNA e a classe empresarial.

O responsável informou que, doravante, as associações empresariais vão identificar e apresentar os referidos “Projectos em Esforço” ao BNA, marcando para o efeito visitas oficiais, para permitir um conhecimento mais aprofundado e tornar exequível a intervenção do mediador e o conhecimento das garantias prestadas.

Paulo Gaspar disse, igualmente, que vão receber do regulador da banca a garantia de maior dinamismo no processo de cedência de crédito e uma maior inclusão financeira.

Os filiados da AAPCIL, sublinhou, têm estado a manifestar vários tipos de preocupações como dificuldades de levantamento de valores em alguns bancos, de se efectuar transferências via internet, assim como a falta de informação da banca comercial relativamente ao Programa de Apoio ao Crédito (PAC).

Fundada em 1991, a AAPCIL é uma organização independente e conta com 600 filiados.