Bancos ficam com 338 milhões USD nos leilões do BNA

A banca comercial ficou esta semana com a totalidade dos 337,7 milhões USD que o Banco Nacional de Angola (BNA) colocou em três leilões diários, com a maior fatia deste valor, 167,7 milhões USD a ter como destino a liquidação de cartas de crédito.

Neste leilão que decorreu segunda-feira, participaram 19 bancos. Já para a finalidade “mercadorias”, o banco central colocou em leilão 120 milhões USD, totalmente absorvidos pelos 23 bancos que participaram na iniciativa que decorreu terça-feira.

Na quinta-feira, o BNA colocou 50 milhões USD em “cima da mesa” e 20 bancos ficaram com a totalidade das divisas, fixando a taxa média ponderada de 369,106 Kz por cada dólar norte-americano, tratando-se dos máximos históricos do dólar face ao Kwanza.

O Banco Nacional de Angola anunciou no início do mês que vai colocar um total 750 milhões nos leilões diários que vão decorrer em Setembro. No entanto, só na primeira semana os bancos já ficaram com 45% do valor total que o banco central anunciou para todo o mês.