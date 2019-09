Ban Ki-moon ressalta papel de Angola

Angop

O antigo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, ressaltou nesta segunda-feira, em Seul, Coreia do Sul, o papel que Angola desenvolveu na estabilização política e social da região dos Grandes Lagos.

Ao falar durante uma visita de cortesia que o embaixador de Angola na Coreia do Sul, Edgar Gaspar Martins, realizou a Fundação Ban Ki-moon for Better Life, o antigo secretário-geral da ONU sublinhou o empenho do país nos esforços de pacificação das zonas em que está inserido.

No encontro em que foram analisadas questões sobre a cooperação internacional, Ban Ki-moon afirmou que durante o seu mandato na ONU teve sempre no topo da agenda matérias ligadas à África.

Sustentou que, mesmo após ter cessado as funções na organização mundial, continua engajado com as questões do continente africano, sobretudo no que toca aos programas de desenvolvimento e às alterações climáticas.

Edgar Gaspar Martins agradeceu o apoio que Angola recebeu da ONU, durante os mandatos Ban Ki-Moon, no âmbito da consolidação da paz na Região dos Grandes Lagos.

O chefe da Missão Diplomática angolana solicitou, na ocasião, o empenho de Ban Ki-moon para o reforço das relações de cooperação e de amizade com a Coreia do Sul, tendo com vista ao estabelecimento de uma parceira estratégica.

Em nota de imprensa a que a Angop teve acesso hoje (segunda-feira), a Embaixada de Angola na Coreia do Sul refere que Edgar Martins pontualizou o antigo secretário-geral da ONU sobre as reformas políticas, económicas, sociais e judiciais em curso no país.

Edgar Martins foi nomeado para chefiar a Missão Diplomática de Angola neste país, em substituição de Albino Malungo, no dia 15 de Maio de 2019.

Ban Ki-moon, diplomata sul-coreano, foi eleito o oitavo secretário-geral das Nações Unidas, durante o período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2016.

Antes de ocupar o mais alto cargo da ONU, Ban Ki-moon foi diplomata de carreira no Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul, tendo exercido a função de titular desse ministério, de Janeiro de 2004 a Novembro de 2006.